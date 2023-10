Importavano decine chili droga a giorno in Toscana, 4 condannati

Avevano costituito un'associazione dedita al traffico di stupefacente, radicata in Pisa e Livorno e operativa almeno dal giugno 2020 al gennaio 2021, che importava cocaina, eroina e altre tipologie di droga prevalentemente dalla Spagna al porto di Livorno, per poi destinarla al mercato interno nazionale, riuscendo a lavorare decine di chili di stupefacenti al giorno. Quattro uomini, un pastore sardo, a capo dell'organizzazione, e tre cittadini albanesi, sono stati così condannati in abbreviato, su richiesta della Dda di Firenze, alla pena, rispettivamente, di 16 anni, 13 anni, 16 anni e otto anni di reclusione.

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha riconosciuto la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacente. Il capo dell'organizzazione è risultato mantenere stretti rapporti con esponenti 'ndranghetisti della cosca Gallace e con esponenti della criminalità organizzata sarda dediti all'assalto ai caveau di depositi di contanti e ai portavalori. Un altro componente dell'organizzazione, condannato a otto anni, è risultato anche lui legato alla medesima 'ndrina. Le indagini sono state effettuate con l'ausilio del comando provinciale dei carabinieri di Livorno.



