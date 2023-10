Audiolibro con voce Costa e musiche Fresu per 140 anni Pinocchio

Un reading dal vivo tratto da Le avventure di Pinocchio con Lella Costa e l'accompagnamento musicale di Paolo Fresu e Glauco Venier per festeggiare il centoquarantesimo anniversario della nascita del burattino simbolo di Firenze nel mondo. L'iniziativa della casa editrice Giunti Editore è stata presentata nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio, sulle cui pareti sono state proiettate immagini delle avventure di Pinocchio.

Per celebrare i 140 anni dalla prima edizione a stampa di Pinocchio la casa editrice propone la copia anastatica dell'edizione rilegata e un reading in musica con testo letto da Lella Costa e le musiche di Paolo Fresu e Glauco Venier.

L'edizione dell'anniversario consiste in un cofanetto decorato con una grafica ispirata alle stampe di fine '800, che si apre con una riproduzione pop up dell'immagine del frontespizio illustrata da Enrico Mazzanti. All'interno, il volume cartonato e una cartolina con due Qr Code per accedere all'audiolibro.

Beatrice Fini, direttrice editoriale Ragazzi di Giunti ha parlato di "un compleanno speciale per il quale abbiamo tirato fuori dall'archivio l'edizione cartonata. Abbiamo recuperato l'edizione rilegata, le illustrazioni di Mazzanti con l'aggiunta delle musiche e dell'audiolibro". Lella Costa si è detta "molto contenta e molto onorata di essere stata coinvolta nei festeggiamenti che la casa editrice Giunti ha dedicato ai 140 anni di Pinocchio. E' stato chiesto a me di registrare il testo dell'audiolibro e oggi siamo qui per presentare quest'opera di grande eleganza e bellezza che ci permette di riscoprire un testo così importante".



