A Pisa 4 interventi robotici contemporanei in 4 sale chirurgiche

Nuovo primato internazionale raggiunto dal centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) che, da un paio di mesi, è in grado di eseguire nello stesso giorno, in contemporanea in quattro distinte sale, quattro fra gli interventi robotici più complessi: chirurgia pancreatica, urologica, toracica e cardiaca. Lo ha reso noto la stessa Aoup.

"Si conferma - ha spiegato l'azienda sanitaria in una nota - quindi un modello organizzativo vincente grazie alla centralizzazione delle competenze ultraspecialistiche (con la rotazione dei professionisti di tutta l'Area vasta nord ovest), alla standardizzazione delle procedure e all'ottimizzazione dei costi". Nel centro si avvicendano "ogni anno 36 chirurghi di specialità diverse, che eseguono 31 tipologie differenti di interventi per un totale di 1600 procedure. A Pisa è partita da alcuni mesi con successo anche la cardiochirurgia robotic, a coronamento di un ambizioso progetto di sviluppo al quale ha lavorato da alcuni anni e con determinazione lo staff della Sezione dipartimentale di Cardiochirurgia diretta da Andrea Colli, con il sostegno di Aoup e Università di Pisa, per portare anche questa specialistica nell'ampio ventaglio di offerta del centro multidisciplinare di Chirurgia robotica diretto da Franca Melfi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA