Mito della maga Circe vince 97/a Festa dell'Uva di Impruneta

Il Rione San'Antonio ha vinto oggi la 97/a edizione della Festa dell'Uva di Impruneta (Firenze) davanti a migliaia di persone che hanno assistito oggi a una delle più longeve tradizioni toscane legate al mondo agricolo. L'evento ha unito "in modo trasversale diverse generazioni" e il sindaco Riccardo Lazzerini ha annunciato l'avvio dell'iter per la candidatura della festa a 'Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco.

Il carro "Veleno di un amore" del rione Sant'Antonio ha reinterpretato il mito omerico di Circe, rappresentata come "una donna sola, ferita nel profondo da tutti coloro che sempre l'hanno odiata perché diversa". Ma nel tempo "Circe impara a comprendere e perfezionare la sua arte magica, e ammalia gli uomini con un vino incantato, facendoli cadere in un sonno eterno. Odisseo però sfugge con la sua astuzia all'incantesimo, e con il suo amore riesce a persuadere Circe della bontà dell'animo umano". Dunque, se ne conclude, "il vino come simbolo dell'amore e di rinascita per il genere umano".

Secondo classificato il rione delle Fornaci con il carro "Symbiosis", terzo le Sante Marie con "Rintocchi di Vite", quarto il Pallò con "C'era una volta".

Tra le iniziative collaterali il 42/o concorso Vetrina dell'Uva è stato vinto da Cuci e Ricuci mentre la gara di solidarietà tra i rioni per la donazione del sangue è stata vinta dalle Fornaci.



