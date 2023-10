210 docenti lanciano 'Manifesto per Nuova Economia' a Firenze

Al Festival dell'Economia civile di Firenze è stato firmato il "Manifesto per una Nuova Economia" da 210 professori universitari italiani e stranieri.

Il Manifesto, è stato spiegato, impegna a sviluppare tre punti fondamentali: "Inserire la sostenibilità e l'economia civile come materie trasversali in tutti i corsi di laurea; lo sviluppo di alleanze tra università, terzo settore e imprese a supporto delle comunità locali e, infine, avere a disposizione strumenti di valutazione della sostenibilità integrale per le università e i progetti realizzati".

"Oltre 200 professori - spiega Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e co-fondatore NeXt - Nuova Economia per Tutti - hanno firmato un manifesto in favore di una visione più larga dell'economia. Questa visione diversa ci aiuta ad individuare le risposte più promettenti alle crisi dei nostri tempi", "accelerare la transizione ecologica in modo intelligente ne aumenta la sostenibilità sociale, la logica delle comunità energetiche e delle comunità di cura indica come la co-programmazione tra settore pubblico, not for profit e imprese profit, aumenta le nostre capacità di risposta ai problemi", "ci aiuta ad avere ben presente quanto l'uomo di oggi sia essenzialmente un cercatore di senso e dunque come la cultura sia il settore di gran lunga più importante delle società del futuro anche in termini di produzione di valore economico".



