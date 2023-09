Scatto da guerra Ucraina vince Siena International Photo Awards

Lo scatto 'Georgy' dedicato alla guerra tra Russia e Ucraina è la foto vincitrice assoluta dell'edizione 2023 del Siena International Photo Awards. Un inno alla pace attraverso il racconto drammatico del conflitto è del fotografo e giornalista iracheno-statunitense Salwan Georges. L'immagine immortala Georgy Keburia che saluta la sua famiglia, costretta a lasciare Odessa per fuggire dal conflitto.

Attraverso l'obbiettivo del fotoreporter si intravede il dramma del conflitto, lo sconcerto e la paura di una mamma e di una figlia costrette a lasciare un marito e un padre per andare a cercare un rifugio sicuro. Allo stesso tempo, emerge la tristezza e la paura di un padre costretto a lasciar andare la propria famiglia per rimanere a combattere per il proprio Paese.

Il vincitore assoluto e i primi classificati nelle 12 categorie del Siena International Photo Awards sono stati annunciati oggi al Teatro dei Rinnovati di Siena nella tradizionale cerimonia che ha aperto ufficialmente il Siena Awards 2023. Sono stati selezionati fra video e immagini provenienti da 154 paesi Il Festival animerà Siena e dintorni fino al 19 novembre con grandi protagonisti della fotografia internazionale: William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic, e Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. A loro si uniranno Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora in modo avvincente il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco, e le altre due collettive del Siena Awards dedicate, come ogni anno, ai premi fotografici con scatti e video in arrivo da tutto il mondo: 'Creative Photo Awards' e 'Drone Photo Awards'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA