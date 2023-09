In mostra a Barga le opere di Giovanni Pascoli 'fotografo'

Una mostra che per la prima volta indaga e racconta una delle passioni di Giovanni Pascoli, quella per la fotografia. 'Dell'etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo', il titolo dell'esposizione curata da LabFilm, Mauro Bartoli e Claudio Ballestracci che viene inaugurata sabato 30 settembre alle 11 nell'atrio di Palazzo Pancrazi.

L 'esposizione, promossa dalla Fondazione Pascoli e dal Comune di Barga con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata realizzata dal Comune di San Mauro Pascoli su finanziamento del Mic e racconta un aspetto inedito di Pascoli, appassionato delle novità tecnologiche del suo tempo, tanto da farsi regalare una macchinetta fotografica Kodak a soffietto. Il poeta scattò durante la sua vita decine e decine di foto, puntualmente incollate sul passepartout personalizzato che recitava: Opus aetherii solis et Iani Nemorini ("opera dell'etereo sole e di Giovanni Pascoli", da qui il titolo della mostra).

La mostra narra di questa grande passione del poeta, delle conoscenze alla sua base e propone le fotografie scattate per lo più in ambiente domestico, a Castelvecchio o a Messina, dai paesaggi ai volti familiari, dalle attività contadine alla vita quotidiana. Sono immagini che parlano non solo della grande curiosità del Pascoli per le novità del suo tempo, ma raccontano anche per immagini ciò solitamente si trova immortalato nei suoi versi. La fotografia per Pascoli diventa sostanzialmente un altro modo per fare poesia. La mostra rimarrà aperta fino al 3 dicembre e si inserisce nel progetto della Fondazione Pascoli 'Giovanni Pascoli narratore dell'avvenire'.



