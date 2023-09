Turista annegata mentre fa bagno in mare all'isola d'Elba

Una turista tedesca di 78 anni è annegata nel pomeriggio all'isola d'Elba, probabilmente a causa di un malore, mentre stava facendo il bagno in mare fronte alla spiaggia di Naregno, nel comune di Capoliveri (Livorno). A provare a soccorrerla, dopo aver dato l'allarme al 118, sono stati alcuni connazionali. La donna faceva parte di una comitiva di tedeschi in vacanza sull'isola.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In un primo momento era stato allertato anche l'elicottero Pegaso nella speranza di poterla trasferire rapidamente in un ospedale sulla terraferma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Al termine il magistrato di turno alla procura di Livorno ha liberato la salma.



