Siena, 'aggiungere nome città a casello A1 Valdichiana'

Aggiungere 'Siena' alla denominazione 'Valdichiana per il casello dell'Autostrade del Sole. E' quanto si chiede in una mozione votata oggi dal Consiglio comunale di Siena: presentata da consiglieri del gruppo Fdi, è stata approvata con diciassette voti favorevoli e quattro contrari.

Con il documento, spiega una nota del Comune, "si impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Aspi e Anas "con l'obiettivo di ottenere un cambio di denominazione dell'uscita autostradale situata al chilometro 385,4 dell'autostrada A1, aggiungendo alla dicitura odierna la parola 'Siena'", e anche "a migliorare presso tutte le sedi competenti la cartellonistica stradale presente nel tratto dell'autostrada A1 che attraversa tutta la provincia di Siena relativa al comune capoluogo evidenziandone e ponendone in risalto il nome 'Siena'". La mozione è stata emendata dallo stesso gruppo Fratelli d'Italia: il testo originale è stato modificato nella parte relativa al cambio di denominazione dell'uscita: originariamente si chiedeva un cambio di nome da 'Valdichiana' in 'Siena'", l'emendamento poi passato ha scelto la soluzione dell'aggiunta di 'Siena' "alla dicitura odierna".

La mozione parte dalle premesse secondo cui, fra le altre cose, "l'autostrada A1 è l'infrastruttura più fruita della nazione e che secondo Aspi in Italia circolano annualmente circa 800 milioni di autoveicoli nella rete autostradale di cui la maggior parte nell'autostrada A1". Inoltre la mozione considera che "il nome della città di Siena sul cartello autostradale che indica l'uscita 'Valdichiana' non è messo sufficientemente in risalto ed è visibile al pari di altri piccoli comuni della provincia, sia in direzione Roma che in direzione Firenze" e che "il Comune di Siena e in generale tutta la provincia, sono già fortemente penalizzati dalla mancanza di infrastrutture importanti, frutto di una passata miopia amministrativa e di politiche basate solo su rendite di posizione riferite ad alcuni settori sui quali ormai non è possibile fare più affidamento".





