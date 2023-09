Si ribalta cisterna con 15.000 litri di etanolo a Livorno

Intervento stasera dei vigili del fuoco nella zona industriale di Livorno, in via Tintoretto, per il ribaltamento di una autocisterna che trasporta 15.000 litri di etanolo. Il mezzo ha uno sversamento di prodotto, benché, secondo quanto viene riferito, contenuto. Oltre alle squadre di terra col mezzo Nbcr, interviene in appoggio una motobarca dei pompieri. Attivi sul posto anche la guardia di finanza e la Polmare. Tutte le autorità sono state avvisate. L'evento, avvenuto nell'area portuale dentro varco Valessini, appare accidentale. Dal momento dell'allarme è scattato il piano di emergenza. Oltre all'incidente della cisterna, non risultano altri danni.



