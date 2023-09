Rogo di bosco nel Livornese, una denuncia per incendio colposo

Sarebbe stata la caduta accidentale di un albero, urtato da un mezzo di una ditta che stava effettuando lavori boschivi, che ha tranciato alcuni cavi dell'alta tensione a causare l'incendio che due settimane fa ha distrutto più di 6.700 mq di bosco in località Bocca di Valle nel comune di Sassetta (Livorno). E' quanto emerge dall'indagine effettuata dai carabinieri forestali che hanno denunciato un operaio forestale 49enne per incendio boschivo colposo, mentre il titolare della ditta, un 40enne, è stato sanzionato per aver effettuato operazioni di esbosco con mezzi motorizzati oltre il limite consentito dalla normativa regionale.

Oltre a partecipare alle operazioni di spegnimento insieme a personale e volontari dell'organizzazione antincendio boschivo della Regione Toscana, che mise in campo anche un elicottero per evitare l'ulteriore diffondersi delle fiamme, i carabinieri forestali avevano avviato le indagini per risalire all'origine del rogo ed individuarne i responsabili. Secondo la ricostruzione dei militari, l'operaio forestale, dipendente di una ditta boschiva autorizzata ad effettuare dei tagli in quell'area, durante le operazioni di esbosco effettuate con l'ausilio di un mezzo agricolo, avrebbe urtato accidentalmente una pianta la quale, cadendo, ha tranciato alcuni cavi di una linea elettrica, dando origine alle fiamme.



