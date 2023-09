Offese all'arbitro, presidente Empoli inibito fino all'8/10

L'inibizione fino all'8 ottobre prossimo del presidente dell'Empoli, la squalifica per un turno di una giocatore del Lecce e di un preparatore atletico della Lazio e multe al Napoli e all'Empoli sono i principali provvedimenti adottati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della sesta giornata disputate fino a ieri.

Il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, è stato punito con l'inibizione "a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale" fino all' 8 ottobre 2023 "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara parole offensive".

Conseguente la multa di cinquemila euro all'Empoli "per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio presidente".

Il Napoli dovrà pagare diecimila euro "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria". Anche dopo la diffusione dell'annuncio anti-violenza, tale comportamento si è ripetuto.

L'Empoli, invece, dovrà versare cinquemila euro "per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio presidente.

Salterà il prossimo turno di campionato il giocatore del Lecce Mohamed Kaba, espulso per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Espulso nel corso della partita di ieri "per avere contestato platealmente una decisione arbitrale", il preparatore atletico della Lazio Davide Losi è stato a sua volta squalificato per una giornata.



