L'Empoli perde Pezzella, si è fratturato un malleolo

Brutte notizie per l'Empoli e per Giuseppe Pezzella. Uscito nei primi minuti della partita contro la Salernitana dopo uno scontro di gioco con Kastanos, il calciatore oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una "frattura composta al malleolo peroneale destro". Una tegola per l'Empoli che perde il proprio terzino sinistro per un tempo indefinito, certamente non breve.

Pezzella, si apprende, sarà sottoposto a ulteriori controlli ed è difficile dire quanto tempo starà fuori dai campi di gioco.

Una stima è che potrebbe rimanere fuori due mesi. Intanto sono tornati in gruppo Caputo e Caprile, mentre sono ancora indisponibili Ismajli, che è comunque in fase di ripresa, Maldini e anche Bereszynki, anche lui infortunato ieri sera in partita con un problema muscolare.



