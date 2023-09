Le opere di Cecily Brown in mostra per la prima volta a Firenze

La pittrice inglese Cecily Brown, per la prima volta, arriva a Firenze con la mostra Temptations, Torments, Trials and Tribulations: l'artista, che ha saputo reinventare il rapporto tra l'arte contemporanea e la grande arte figurativa dei secoli scorsi, espone i suoi lavori, dal 30 settembre al 4 febbraio del 2024, al Museo Novecento e a Palazzo Vecchio.

L'esposizione fiorentina propone oltre 30 lavori di Brown, tra cui dipinti e opere su carta, per lo più inediti, nati da una riflessione attorno alle Tentazioni di sant'Antonio, soggetto ampiamente indagato dagli artisti nei secoli, come il giovanissimo Michelangelo Buonarroti, che, secondo Giorgio Vasari, si misurò con la riproduzione a colori di un'incisione di Martin Schongauer. In via eccezionale, è stato spiegato, verrà esposta nella cappella al piano terra del Museo Novecento, una versione su tavola di epoca rinascimentale delle Tentazioni di Sant'Antonio, proveniente da una collezione privata, che, come quella attribuita al giovane Michelangelo - oggi conservata al Kimbell Art Museum di Fort Worth in Texas e databile tra il 1487 e il 1489 -, deriva dalla stessa incisione di Martin Schongauer.

L'esposizione prosegue nel Museo di Palazzo Vecchio dove all'interno del Camerino di Bianca Cappello, amante del Duca Francesco I de' Medici, si troverà una tela di Brown.



