In 9.000 dal mondo per l'Eroica,c'è anche ex iridato Kwiatkowski

Oltre 9.000 appassionati di ciclismo d'epoca, e di collezionismo vintage, da ogni parte del mondo a Gaiole in Chianti (Siena) per la nuova edizione de l'Eroica nel fine settimana. Dagli Stati Uniti all'Australia passando dal Giappone e dalle Isole Cayman, i ciclisti si sono dati appuntamento sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre per cimentarsi nei percorsi in prevalenza su strade sterrate (bianche), nel Chianti, in Val d'Orcia e sulle Crete Senesi.

Cinque i percorsi a disposizione che vanno da un minimo di 46 chilometri ad un massimo di 212,5 chilometri. Fatica, ristori anche con pappa al pomodoro, ribollita e altri piatti tipici della tradizione toscana, sono gli ingredienti cui attingeranno campioni di ieri e di oggi tra cui il polacco Michal Kwiatkowski, campione del mondo su strada e a cronometro che vanta la vittoria anche di un bel po' di classiche, tra cui due edizioni di Strade Bianche a Siena, e quest'anno vincitore di una tappa al Tour de France.

Altri nomi 'vip' sui pedali all'Eroica sono quelli Beppe Saronni, Giovanbattista Baronchelli, Alessandro Ballan, Maria Cressari, Edita Pucinskaite, Gilberto Simoni, Mario Beccia, Simone Fraccaro, Roberto Poggiali, l'ex ct azzurro Davide Cassani, Anna Trevisi ed Erik Zabel.

Prologo domani alle ex cantine Ricasoli per la nascita di "Casa Eroica", iniziativa promossa dal Comune di Gaiole in Chianti e realizzata da Opera Laboratori con gli organizzatori della manifestazione: è uno spazio espositivo multimediale, che resta aperto tutto l'anno, in modo permanente.



