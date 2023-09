I cagnetti morti guidano Diego Marcon nel Centro Pecci a Prato

Al via al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato "Diego Marcon. Glassa", il più ampio progetto espositivo realizzato a oggi dall'artista dentro un'istituzione italiana. La rassegna apre il 30 settembre e va fino al 4 febbraio 2024. Due serie di cani morti in ceramica punteggiano il percorso; sono affissi alle pareti in un atto estremo di pudore e stupore.

Curato da Stefano Collicelli Cagol e da Elena Magini, 'Glassa' è pensata da Diego Marcon per un'istituzione italiana e realizzato con l'architetto Andrea Faraguna. Con film, video, animazioni, sculture, pubblicazioni, l'artista indaga temi universali, usando spesso l'ambiguità innocente tipica dell'infanzia o dei cagnetti come chiave di lettura per ripensare la vita quotidiana. La rassegna copre 10 sale dell'ala Gamberini. "Celebriamo i 35 anni del Centro Pecci con un grande progetto di Diego Marcon pensato apposta per il museo - spiega Lorenzo Bini Smaghi, presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana - Marcon è l'artista italiano del momento e fra i più interessanti del panorama contemporaneo internazionale. La mostra è l'inizio di un percorso che lo vedrà a Basilea, Londra e Berlino; siamo orgogliosi di aver riservato a 'Glassa' oltre 1000 metri quadri. E arricchirà la collezione permanente grazie all'opera Dolle, prodotta in Toscana, andando ad aggiungervisi".

"Le sale Gamberini - afferma Marcon - sono sempre state una delle mie architetture museali preferite. Forse anche per questo la progettazione della mostra ha preso forma con estrema naturalezza. Ho lavorato a Glassa in maniera molto libera, divertendomi molto". "La visionarietà di Marcon conquisterà bambini e adulti per la sua capacità di toccare temi universali, quali la vita e la morte ma anche il senso dell'arte - aggiunge Stefano Collicelli Cagol, direttore del Pecci - Marcon usa elementi che si connettono al nostro vissuto, l'infanzia o i piccoli cagnetti, generando emozioni contrastanti e un senso di vertigine. La mostra conquisterà tutte le tipologie di pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA