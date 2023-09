Falchi arrestano 2 truffatori di anziani dopo colpo a Firenze

Due importanti arresti dei Falchi della Squadra mobile di Firenze che hanno sventato un'odiosa truffa agli anziani del valore di 35.000 euro di refurtiva. Sono bracciali, collane, anelli, orecchini, orologi e altri monili che due criminali di 24 e 51 anni stavano fotografando vicino all'abitazione della coppia di coniugi raggirata poco prima, nei pressi del centro.

Secondo quanto ricostruito dai Falchi, marito e moglie hanno ricevuto una telefonata sul telefono fisso di casa, intorno alle ore 14 del 27 settembre, da parte di un finto carabiniere il quale mentiva sostenendo che loro figlio aveva causato un incidente stradale dove era rimasto ferito gravemente un giovane. Un altro falso carabiniere ha poi contattato la donna sul cellulare rafforzando la menzogna e indicandole di raggiungere più velocemente possibile la stazione dei carabinieri di viale dei Mille; lo stesso soggetto l'ha 'aiutata' dandole indicazioni stradali restando in continuo contatto telefonico. Ma l'anziana, insospettita dallo strano percorso 'guidato', ha intuito che qualcosa non quadrava. Aveva ragione: proprio in quei frangenti in cui si è assentata da casa, un falso avvocato ha raggiunto il marito avvisandolo di essere "l'incaricato al ritiro dei gioielli" necessari per pagare la cauzione che avrebbe tolto il figlio dalla prigione.

L'anziano, spaventato per le sorti del figlio, avrebbe consegnato al falso avvocato tutti i gioielli tenuti in casa.

Quindi il truffatore è scappato in strada e ha raggiunto l'auto del complice parcheggiata vicina all'abitazione.

I Falchi, che sulle moto pattugliavano già la zona, hanno immediatamente fermato l'automobile trovando i due uomini con le "mani nel sacco". I due criminali stavano fotografando il bottino, subito restituito alle vittime. L'auto è stata sequestrata e i due uomini, già noti alle forze di polizia, sono in manette per truffa aggravata in concorso. Le indagini proseguono anche per stabilire da dove deriva tanta precisione con cui questo genere di criminali individua molto bene le proprie vittime.



