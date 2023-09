Donna in scooter muore in incidente stradale a Firenze

Una donna di 55 anni è morta stamani a Firenze a causa di un incidente tradale avvenuto in viale Corsica intorno alle 10. Da quanto appreso la vittima viaggiava come passeggera su uno scooter condotto dal marito, rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Careggi. Nell'incidente, in base a quanto spiegato dalla polizia municipale intervenuta insieme ai sanitari, coinvolti anche un'auto e un camion: da ricostruire la dinamica dell'incidente.

Per i rilievi e le operazioni di soccorso viale Corsica è stato chiuso al transito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA