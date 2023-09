Sezione Rondine, Valditara firma protocollo per sperimentazione

"Nel corso degli anni il Metodo Rondine si è rivelato utile ed efficace nella costruzione di un dialogo costruttivo tra docente e studente, per la serenità dell'ambiente scolastico, nel contrasto al bullismo e nella creazione di un ambiente accogliente che favorisca l'apprendimento. Per questo sono felice di rinnovare l'intesa tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e Rondine: i metodi educativi e l'approccio didattico proposti si inseriscono pienamente nel progetto cui ho iniziato a lavorare sin dal primo giorno del mio incarico di ministro: valorizzare il merito nella scuola italiana, creando le condizioni perché tutti i ragazzi possano far sbocciare i loro talenti individuali sulla base delle proprie qualità".

Così Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, in occasione della firma del protocollo d'intesa sulle sezioni Rondine, avvenuta a Roma alla presenza di Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, e di una delegazione dell'associazione.

L'accordo è teso a promuovere i valori del dialogo, dell'inclusione, della convivenza pacifica, della cittadinanza attiva e digitale, a favorire la diminuzione della dispersione scolastica e agevolare la lotta al bullismo e alla violenza nelle scuole, per promuovere uno sviluppo rispettoso dell'ambiente attraverso le più avanzate tecnologie amiche della natura, coerente con la missione di Rondine e del Mim. Tutto ciò al fine di potenziare la dimensione della formazione come condizione irrinunciabile e affermare una visione condivisa della persona e della famiglia umana verso una cultura del dialogo e della pace.

Sezione Rondine è una sperimentazione che rimette al centro la relazione educativa docente-discente, per uno sviluppo umano integrale. Un triennio o un quinquennio sperimentali che le Scuole secondarie italiane di secondo grado potranno attivare al fine di proporre un'offerta educativa e formativa centrata sul Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti.





