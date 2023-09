Mps scivola in Borsa sulle voci di vendita di quote del Tesoro

Mps parte ancora male a Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari al 64% circa del capitale. Sul tema torna oggi Il Messaggero, che parla di un mandato ad Equita per studiare le modalità e le tempistiche della dismissione che - scrive il quotidiano - potrebbe interessare una quota dell'8% e avvenire già nella prima decade di ottobre. Il titolo, che già ieri aveva chiuso con un tonfo del 4,3%, perde in Borsa un altro 3% a 2,48 euro, scontando gli effetti del possibile collocamento sul titolo.



