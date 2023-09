MotoGp: Gp Italia a Mugello anche in 2024, contratto va al 2026

E' stato svelato oggi il calendario 2024 di Motogp e il gran premio d'Italia tornerà all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) alla tradizionale data del 2 giugno. Il Mugello ha un contratto con Dorna, la società organizzatrice del motomondiale, fino al 2026.

''Il Gran Premio d'Italia è la nostra gara di casa, uno dei miei preferiti e la pista si presta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto. Non vedo l'ora di tornare'', aveva più volte commentato il vincitore dello scorso anno e campione del mondo in carica, Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Il circuito toscano, inaugurato nel 1974, ha ospitato il motomondiale a partire dal 1976 con la denominazione di Gran premio motociclistico della Nazioni. L'evento si è replicato nel 1978 e nel 1985, per poi diventare appuntamento fisso dal 1994 fino a ora ad esclusione del 2020, l'anno in cui si è diffusa la pandemia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA