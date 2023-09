Italiano 'facciamo punti per classifica e autostima'

"Abbiamo bisogno di fare punti per alzare la classifica e l'autostima, sulla scia di quanto fatto a Udine". Così Vincenzo Italiano presentando attraverso i canali del club la trasferta di domani a Frosinone. "Domenica mi sono piaciuti l'atteggiamento di tutta la squadra e la concretezza mostrata nonostante alcuni momenti di difficoltà", ha continuato il tecnico viola che recupera Nico Gonzalez fresco di rinnovo ('Sta bene anche se non è al 100%').

Dovrà invece fare a meno per lungo tempo di Dodo in giornata operato a Roma, a Villa Staurt, dopo la lesione del crociato.

"Mi dispiace tantissimo per lui, stata per tornare il giocatore straripante che tutti conosciamo. Ma siamo convinti tornerà più forte di prima".



