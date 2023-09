Fortunato Depero a Palazzo Medici Riccardi a Firenze

Il maestro del '900 e simbolo del Futurismo Fortunato Depero (Fondo 1892-Rovereto 1960) arriva a Firenze con 47 opere esposte dal 28 settembre al 28 gennaio a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana. Il titolo della mostra è 'Depero. Cavalcata fantastica' e tra i capolavori dell'artista, che rivoluzionò il modo di fare pubblicità, ci sono opere provenienti dal Mart di Rovereto che possiede una imponente collezione donata dall'artista al Comune prima della morte.

Il progetto, che si inserisce nelle iniziative della Florence Art Week, nasce dalla presenza nelle collezioni del Museo Novecento di Firenze di 'Nitrito in velocità' (1932), dipinto donato dall'ingegnere navale Alberto Della Ragione al Comune di Firenze all'indomani dell'alluvione del 1966, insieme ad altre 240 opere della sua collezione divenute nucleo fondante dell'attuale Museo Novecento.

"La mostra che proponiamo in Palazzo Medici Riccardi ci aiuta a entrare nel mondo di Depero che, senza saperlo, fa parte molto del nostro", ha detto il sindaco Dario Nardella. "Depero non fu solo pittore di grande fantasia e immaginazione, ma grande genio creativo, poliedrico e a tutto tondo, in grado di spaziare tra scenografia, tessitura, design industriale e pubblicità", ha ricordato uno dei curatori, Sergio Risaliti.

La prima parte è dedicata a studi per scenografie, bozzetti e figurini, che nell'opera di Depero sono abitati da modernissimi pupazzi, burattini e marionette come quelli della Commedia dell'arte e del teatro di piazza. È un modo per interrogarsi su come le arti visive e quelle sceniche si siano reciprocamente influenzate negli anni delle avanguardie e come questo dialogo sia continuato. La seconda parte sarà centrata sulla lavorazione degli arazzi: sarà possibile ammirare numerose 'tarsie in panno', tra cui spicca la 'Cavalcata Fantastica'. Un'ultima sezione presenterà un approfondimento sui temi della meccanizzazione del movimento e sul mito del progresso, all'origine di molte opere di Depero.

L'esposizione è promossa dalla Città metropolitana di Firenze, è curata da Sergio Risaliti e Eva Francioli e organizzata da Mus.e. È la prima volta per Depero in una sede istituzionale a Firenze.



