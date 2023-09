Empoli: Andreazzoli 'abbiamo prodotto tanto, mi sono divertito'

E' un Aurelio Andreazzoli più sereno dopo la prima vittoria del suo Empoli in sei giornate di campionato, per lui la seconda gara sulla panchina dei toscani. "Il fatto di aver sprecato tante occasioni è un dato di fatto, però a me interessa poco perché abbiamo vinto. Io metterei l'accento su quanto abbiamo prodotto, che è quello che ci deve interessare. La finalizzazione è figlia della produzione e noi abbiamo prodotto molto - ha sottolineato Andreazzoli -.

Dopo se fai questo è più facile fare un paio di gol. Sono soddisfatto, perché per me il calcio è un divertimento e stasera mi sono divertito. Ma credo si siano divertiti anche i calciatori". Volevamo ripartire dal 95' contro l'Inter - ha aggiunto Andreazzoli -. Dovevamo ricominciare da lì e lo abbiamo fatto. Con quella voglia di fare, andare ed essere produttivi e positivi. Abbiamo avuto il piacere di giocare". L'Empoli messo in difficoltà da due sostituzioni obbligate: "Alla fine del primo tempo abbiamo stabilito che al 70' avremmo dato energie - ha spiegato Andreazzoli -, se non fosse successo altro. Così abbiamo fatto e quelli che sono entrati sono stati molto bravi".





