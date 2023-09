Continua aumento Covid in Toscana, 2.231 casi nuovi e 6 morti

Prosegue anche questa settimana l'aumento del numero dei nuovi casi Covid rilevati dalla Regione in Toscana col proprio rapporto settimanale. La tendenza al rialzo dei contagi censiti è in atto da due mesi senza cali, cioè in modo ininterrotto fin dal report del 27 luglio.

Negli ultimi sette giorni sono stati registrati altri 2.231 nuovi casi e sei morti (erano stati 1.973 nuovi casi e 11 morti al report del 20 settembre). Gli ultimi decessi sono stati tre nell'area di Firenze, due in quella di Pistoia, uno in quella di Massa Carrara, e portano il totale delle vittime a 12.054 dall'inizio della pandemia nel 2020.

I casi degli ultimi sette giorni (446 confermati con tampone molecolare; 1.785 con test rapido) portano il numero dei contagiati a 1.618.810 totali rilevati.

I guariti - considerati per tampone negativo - crescono del +0,1% (sono state 1.966 persone nei sette giorni) e raggiungono quota 1.603.684 (99,1% dei casi totali).

I positivi attuali sono 3.072. Tra loro sono ricoverati in ospedale 240 pazienti (+28 persone rispetto alla settimana precedente il saldo fra ricoveri e dimissioni, pari al +13,2%) di cui 3 in terapia intensiva (-5 persone il saldo fra ingressi e uscite, pari al -62,5%). Altri 2.832 pazienti sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (+231 rispetto alla settimana precedente, pari al +8,9%).



