Caso di Dengue a Pisa, disinfestazione in zona dell'ospedale

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, dopo la segnalazione dell'Asl Toscana Nord ovest di un caso dell'esistenza di un caso di Dengue in una persona rientrata da un paese tropicale, ha ordinato precauzionalmente un intervento urgente di disinfestazione "mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre, principale vettore del virus, nell'area di Cisanello compresa tra le vie Pungilupo, Sartori, Paolo VI, Paradisa e di Mezzana". Lo ha reso noto il Comune.

I trattamenti, spiega l'amministrazione di una nota, "verranno effettuati a partire dalla mezzanotte di stasera fino al termine dei lavori, nelle aree pubbliche e private (anche in prossimità dell'ospedale) in una zona definita e individuata dall'Asl nel luogo dove è stata rilevata la presenza del caso di Dengue".

Ai residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, all'Aou Pisana e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, l'ordinanza prescrive di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per fare i "trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata come cortili, giardini, terrazze".



