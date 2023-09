Si ribellano al controllo dei Cc,un arresto e tre denunciati

Si ribellano al controllo dei carabinieri, un diciottenne arrestato e altri tre giovani denunciati. È accaduto ieri sera in via Grazia Deledda, a Scandicci (Firenze). Nel corso di un servizio di controllo un giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due diciottenni e un diciassettenne sono stati denunciati a vario titolo per resistenza e favoreggiamento personale. Tutti sono egiziani e senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, a vario titolo, per furto, truffa e lesioni personali. I servizi delle forze dell'ordine sono stati intensificati a Scandicci a seguito di una tentata rapina ai danni di un minorenne avvenuta lunedì scorso. I carabinieri, intorno alle 19, si sono imbattuti in un gruppo di ragazzi che, secondo quanto ricostruito, bevevano, urlavano e ascoltavano la musica ad alto volume. Alla richiesta di documenti i quattro avrebbero negato di averli. Un carabiniere avrebbe tentato di portare in caserma uno di essi che avrebbe reagito, spintonandolo. Gli altri tre avrebbero fatto muro tra i due per impedire che l'amico venisse arrestato.

In supporto all'equipaggio sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri e i quattro sono stati trasferiti al comando della Compagnia. Il diciottenne, secondo quanto emerso, più reattivo è stato arrestato: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura dell'obbligo di firma. È invece scattata la denuncia per gli altri tre, compreso il minorenne che è stato accompagnato un una struttura di accoglienza.



