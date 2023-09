Pugilato: Venerdì 'derby' toscano per il Tricolore dei supermedi

Venerdì prossimo il ring del Palazzetto del Costone a Monteriggioni-Siena ospiterà la sfida per il titolo italiano dei supermedi, attualmente vacante, tra due pugili toscani, con diretta su RaiSport. A contendersi la corona tricolore saranno il 32enne senese Simone Bicchi e il 25enne fiorentino Leonardo Balli.

Bicchi combatterà quindi 'in casa', dopo una lunga preparazione svolta a Civitavecchia nell'impianto del Team Magnesi dove ha avuto a disposizione vari sparring. E' reduce da quattro successi consecutivi contro avversari di medio calibro. Balli combatte invece per i colori della Rosanna Conti Cavini Production ed è un 25enne guardia destra dotato di buona tecnica e alla sua prima esperienza per un titolo nazionale professionisti, come del resto il suo avversario. Ha svolto parte della preparazione alla Gordini Boxe di Ravenna dove ha disputato test match con il campione d'Europa dei pesi medi Matteo Signani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA