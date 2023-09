Nuova stagione per Brevissime, lezioni di storia delle arti

E' dedicata all'idea, alla funzione e alla pratica della scultura, dall'età antica al Novecento, la nuova edizione di 'Brevissime', lezioni di storia delle arti di 45 minuti, progetto editoriale di divulgazione a cura di Centro Di edizioni. Il nuovo ciclo di incontri partirà il 28 settembre per un totale di otto appuntamenti fino al 7 dicembre, nella suggestiva Gipsoteca del Liceo artistico di Porta Romana a Firenze e i suoi gessi. Il progetto editoriale e divulgativo si è recentemente arricchito con la nascita dell'associazione Brevissime Ets.

Tra gli appuntamenti, Cristina Acidini sarà protagonista, 28 settembre, de 'La gloria e la sassata. Le colpe della scultura' e il 7 ottobre 'La gloria e la sassata. Il David di Michelangelo'. Mario Iozzo, archeologo e direttore del Museo archeologico nazionale il 19 ottobre sarà protagonista di 'Monumentale', incontro sulla nascita della grande statuaria nel mondo greco e, il 26 ottobre, della lezione intitolata 'I barbari!'. Il 23 novembre la lezione di Anna Anguissola, che insegna Archeologia classica all'Università di Pisa, 'I mangiacarne. Produzione, viaggi e immagini dei sarcofagi romani'. Tra gli altri appuntamenti Enrico Morteo, architetto, critico e storico dell’architettura e del design, pubblicista e saggista, terrà una lezione su 'I volumi di luce' il 9 novembre e poi il 16 novembre su 'Scolpire il buio'. L'ultimo appuntamento, intitolato 'Il divorzio tra pittura e scultura' sarà il 7 dicembre con Andrea G.De Marchi, storico dell’arte romano.

Vi sarà anche la possibilità di donare un biglietto "sospeso" riservato ai giovani under 26 che potranno così prenotarsi per un'entrata gratuita alle lezioni. Tra gli obiettivi di Brevissime Ets quello di rendere gratuito l'accesso in presenza a tutti i giovani sotto i 26 anni e creare un ciclo di BrevissiMini, racconti sulle arti pensati per i ragazzi delle medie e del liceo. Per l'occasione sarà online anche il nuovo sito www.brevissime.org, con informazioni sul progetto ed i video delle passate conferenze.

