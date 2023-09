Due morti a Prato per omicidio-suicidio in sala biliardo

Caso di omicidio-suicidio in una sala biliardo a Prato. Due uomini sono morti. Uno, hanno ricostruito gli investigatori della polizia, è entrato nel locale sparando all'altro, poi si è puntato l'arma a una tempia e si è tolto la vita. E' successo la notte scorsa in un capannone di Mezzana. Le due vittime sono di nazionalità cinese.

Gli altri avventori del locale da gioco sono fuggiti, alcuni sono rimasti feriti saltando dalle finestre all'esterno.

I due morti hanno 56 e 55 anni. Da chiarire il motivo dell'aggressione. La polizia visiona le immagini delle telecamere interne alla sala biliardi. La ricostruzione che depone per un caso di omicidio-suicidio è stata già raccolta fra i testimoni dagli investigatori che hanno già sentito i primi quattro, tutti clienti del locale e presenti quando ci sono stati gli spari. Altri verranno ascoltati nelle prossime ore. Le immagini video sono decisive per confrontarle coi loro racconti.





