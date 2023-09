Archivi.doc in Toscana, 46 dimore li aprono al pubblico

Sabato 7 ottobre in Toscana apriranno al pubblico 46 archivi e biblioteche private di residenze blasonate che conservano preziose tracce culturali del nostro passato per Archivi.Doc, la giornata che svela al pubblico gli archivi delle dimore storiche nell'ambito dell'evento nazionale 'Carte in dimora' organizzata dall'Adsi, Archivi.Doc, giunta alla terza edizione, si arricchisce delle collaborazioni con Archivi Alinari e col Museo Stibbert che venerdì 6 ottobre regaleranno una visita guidata alla mostra 'Così lontani, così vicini' a cura di Sabine du Crest ed Enrico Colle (visitabile allo Stibbert dal 6 ottobre 2023 al 30 giugno 2024) seguita dall'incontro "Archivi Alinari e Dimore storiche: un racconto per immagini".

Un'altra importante novità riguarda l'inserimento dell'evento nel calendario della Florence Art Week che quest'anno annovera 29 istituzioni culturali, 44 eventi, 32 luoghi negli 11 giorni di programmazione.

Nella giornata ogni dimora apre ambienti solitamente riservati agli studiosi svelando documenti, filze, carteggi tra personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese e dell'Europa, cabrei, organizzando incontri, visite guidate, esposizioni e degustazioni.



