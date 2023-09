A Firenze Books con librerie indipendenti e 13 case editrici

Dal 6 all'8 ottobre terza edizione di Firenze Books all'Ippodromo Visarno delle Cascine. La rassegna, a ingresso libero, è un progetto di Confartigianato in collaborazione con il Comune realizzato con contributi per la promozione della città e del territorio. Presenti 13 case editrici e quattro librerie indipendenti (Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente) che contribuiscono gestendo sul posto una grande libreria. Tra le presentazioni, domenica alle 17 è in programma "Un autunno d'agosto" (Chiarelettere) di Agnese Pini che racconta l'eccidio che ha colpito la sua famiglia insieme al presidente di Confartigianato Alessandro Sorani, figlio del comandante di brigata Vittorio; un'ora dopo, Paolo Malaguti presenta "Piero fa la Merica" con Raffaele Palumbo e Alessia Bettini e sulle migrazioni riflette anche Saverio Tommasi con il suo "Troppo neri" (Feltrinelli), in programma venerdì 6 alle 16. Franco Bernini con il suo "Il trono" (E/o) ci porta nella storia Niccolò Machiavelli sabato 7 alle ore 12 con Lorenzo Somigli.

La rassegna ha uno spazio importante per l'editoria per bambini, che ha portato a una media partnership con Rai Radio Kids, e fa da vetrina a autori emergenti. Nel 2022 Firenze Books registrò oltre 12.000 presenze.

"C'è grande armonia tra autori affermati ed emergenti: questo è lo spirito di Firenze Books - spiega il presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Vittorio Sorani - Le librerie indipendenti rendono possibile tutto questo e sono, sempre, poli di cultura e di riferimento per la comunità nei nostri quartieri" come dimostrano "il successo di pubblico e di autori delle due precedenti".

"È davvero una gioia veder crescere questa manifestazione - ha detto la vicesindaca e assessore alla Cultura Alessia Bettini ‐, che per il terzo anno apre le porte ai lettori con una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti e tutti i pubblici. Il festival delle librerie indipendenti si conferma un appuntamento in grado non solo di stimolare l'interesse per la lettura, ma anche di far riscoprire il rapporto diretto con chi rappresenta un presidio culturale da non disperdere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA