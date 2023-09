A Festival Popoli prime Italia docu con Joan Baez e Pete Doherty

La prima nazionale di "I Am a noise" di Miri Navasky, Maeve O'Boyle e Karen O'Connor (2023), un ritratto intimo e schietto di Joan Baez, leggendaria cantante e attivista americana, apre la 64ma edizione del Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario in programma a Firenze dal 4 al 12 novembre. La stessa Baez è stata invitata nel capoluogo toscano per l'occasione.

Da voce e chitarra agli assoli più celebri del rock il documentario "Squaring the Circle" (The Story of Hipgnosis) di Anton Corbjin (2023), nome tutelare del documentario musicale e fotografo per artisti come gli U2 e Depeche Mode, racconta di come siano nate le idee delle copertine più iconiche della storia del rock, come il prisma di The Dark Side of the Moon o il design lisergico di House of the Holy dei Led Zeppelin, chiamando a rassegna i pareri di amici e colleghi, da Paul McCartney a Peter Gabriel, fino a Roger Waters e Robert Plant.

Il regista sarà presente in sala per introdurre il film. Tra gli altri film in programma nella sezione Let the Music Play, in prima mondiale arriva al festival "Kissing Gorbaciov" di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife (2023), viaggio di andata e ritorno dal 1988, quando da Melpignano, nel Salento, partì il tour che squarciò la cortina di ferro tra Occidente e Urss, a suon di rock e punk. Il racconto di quel viaggio, dal progetto chiamato "Idi di marzo", con chi quel concerto lo creò e gli diede vita: con le testimonianze dei protagonisti, tra cui anche i Cccp - Fedeli alla Linea riuniti insieme per l'occasione del loro quarantennale. Ancora, in anteprima assoluta "Anti-Pop" di Jacopo Farina (2023) sull'artista Cosmo. In anteprima nazionale il film-ritratto su Pete Doherty, ex frontman dei Libertines e Babyshambles: "Stranger in my own skin" di Katia deVidas è frutto di oltre 200 ore di filmati girati nell'arco di 10 anni dalla sua compagna, regista e musicista. Pete Doherty sarà ospite del festival a Firenze, e si esibirà in uno showcase live dopo la proiezione del film il 12 novembre.



