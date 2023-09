Pallium day, convegno a Firenze per parlare di biotestamento

A sei anni dalla legge 219/17 sul biotestamento un convegno per presentare i risultati raggiunti dal punto Dat, servizio di consulenza medica per le disposizioni anticipate di trattamento dell'associazione Pallium e approfondire temi come le scelte relative alla nostra salute qualora non fossimo più in grado di farlo: questi i temi del Pallium Day 2023 in programma il 28 settembre dalle 15.30 al Tepidarium del Roster a Firenze.

Tra gli ospiti dell'incontro l'assessore al welfare di Firenze Sara Funaro, Simone Corri, già medico di medicina generale e coordinatore punto Dat Pallium, Donata Lenzi, che è stata deputata relatrice della legge 219, Matteo Galletti, associato di filosofia morale all'Università di Firenze; Paolo Malacarne, già primario di anestesia e rianimazione all'Aou di Pisa. Due i motivi di incentrare l0annula e Pallium day sulla legge 219, spiega Valeria Cavallini, oncologa e responsabile medico di Pallium: "La prima è che, in questi cinque anni oltre 500 persone si sono rivolte al punto Dat Pallium": "abbiamo imparato tanto anche noi e lo vogliamo condividere perché il confronto è sempre necessario". La seconda è "la sensazione che la legge non sia abbastanza conosciuta. Il clamore iniziale si è affievolito e pensiamo che sia importante la conoscenza di un proprio diritto, per affermare il quale non dobbiamo fare altre manifestazioni ma dobbiamo semmai vigilare affinché nessun governo la rimetta in discussione. La legge specifica anche che è dovere delle strutture sanitarie pubbliche e private diffonderne i contenuti: noi cerchiamo di farlo".

Pallium è una organizzazione di volontariato fondata a Firenze nel 2001. Servizio cardine è l'assistenza sanitaria domiciliare: Pallium assiste i malati oncologici o affetti da patologie neurologiche degenerative e anziani con gravi patologie, grazie all'impegno congiunto di medici, infermieri, fisioterapisti e volontari. Nel 2018 ha istituito "un punto di consulenza Dat presso la propria sede fiorentina, coordinato da un medico - si spiega - che fornisce le 'adeguate informazioni mediche' al cittadino che può così mettere per scritto le proprie disposizioni da consegnare al Comune per la registrazione".



