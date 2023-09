Nudo scala statua piazza Signoria, l'arrestato torna libero

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una volta a settimana. È la misura adottata dal tribunale di Firenze per Vaclav Pisvejc, il cittadino ceco che ieri è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e atti osceni, per essersi arrampicato, completamente nudo con la scritta "Censurato" tracciata sul corpo, sulla statua di Ercole e Caco di Baccio Bandinelli in piazza della Signoria, nel corso della manifestazione "Corri la vita". Il giudice ha disposto la misura solo per il reato di danneggiamento, ma non per quello di atti osceni. Il processo per Vaclav si aprirà il prossimo 30 novembre.



