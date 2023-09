Assaltano per rapina un 17enne, messi in fuga dai passanti

Aggredito da un gruppo di giovani per rapinargli il cellulare ma l'intervento dei passanti mette in fuga gli aggressori. È un ragazzo di 17 anni la vittima di un tentativo di rapina, avvenuto domenica, intorno alle 18,15, nella centralissima piazza della Resistenza, a Scandicci (Firenze). Il 17enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato avvicinato da cinque giovani sconosciuti. Ha cercato di riprendere l'Iphone, ma è stato spintonato ed è finito a terra.

Alcuni passanti sono intervenuti, ammonendo gli aggressori che sarebbero stati individuati dalle telecamere puntate sulla piazza. Di fronte a quell'avvertimento, i cinque assalitori, secondo quanto ricostruito, hanno restituito il telefono e sono scappati, lasciando sull'asfalto il 17enne. Qualcuno ha chiamato il 118 e il 112 Nue. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza che ha portato in codice verde, il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

All'esame i video di sorveglianza per identificare i cinque ragazzi che non si esclude che siano anche loro minorenni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA