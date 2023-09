Aci,successo per Ruote nella Storia tra Prato e Montemurlo

Successo per Ruote nella Storia tra Prato e Montemurlo, sabato 23 settembre. A rendere possibile la riuscita di questo evento la collaborazione dell'Automobile Club di Prato presieduto da Federico Mazzoni e diretto da Claudio Bigiarini. Si è trattata della terza edizione per l'AC Prato.

"Trentuno equipaggi presenti con una special guest, ovvero una Maserati del 1949 di cui esistono solo 63 esemplari", ha detto il direttore Bigiarin. "Grande soddisfazione per questo format che sembra piacere molto. Molto apprezzate anche le due mini prove di regolarità a cui hanno partecipato ben 19 equipaggi. In questi tre anni siamo cresciuti molto puntando anche alla qualità delle macchine presenti. Premiati i tre migliori abbinamenti tra vettura e vestiario e i primi tre delle mini prove che sono state un momento molto partecipato e divertente per tutti".

Tra le vetture presenti, una Porsche 356 del 1959, una Chevrolet corvette del 1959, una Triumph TR del 1957 e una Lancia Delta del 1992.

Certi di una quarta edizione con la collaborazione di AC Prato, il vasto calendario di Ruote nella Storia continua con nuovi appuntamenti. Dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre a L'Aquila, ancora il 30 settembre a Forlì-Cesena e sempre dal 30 settembre al 1° ottobre a Lecce (Galatina). Multipli gli appuntamenti del 1° ottobre a cui si aggiungono: Santo Stefano Bello (Cuneo), Pescara, Castro dei Volsci (Frosinone), Butera (Caltanissetta), Sud Sardegna (Cagliari) e Urbino-Acqualagna-Pergola (Pesaro - Urbino).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA