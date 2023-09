Aci, Rally Elba Storico assegna tricolore per auto storiche

Tre giorni di sport hanno caratterizzato la penultima prova del XXXV Rally Elba Storico - Trofeo Locman Italy, che ha assegnato con una gara di anticipo lo scudetto al pilota pavese Matteo Musti, in coppia con il giovane fiorentino Simone Brachi, su una Porsche 911 Carrera.

Sul campo, il rally ha registrato un nuovo successo per il valtellinese Lucio Da Zanche in coppia con l'imperiese Maurizio Barone (Porsche 911 RS), davanti al locale Francesco Bettini, con Acri al fianco sulla affascinante Lancia Delta integrale "griffata" Martini, terzo ha finito il siciliano Totò Riolo, con alle note Floris, su una Porsche pure lui.

Già la prima tappa aveva elevato al comando il pilota di Bormio, dopo un attacco di Riolo. Dalla mattina del venerdì Da Zanche ha preso il comando della situazione e nella seconda tappa ha saputo sia attaccare che difendersi, nonostante un problema al propulsore della sua Porsche sorto a metà giornata.

Bettini ha chiuso con la moneta d'argento. Il successo di adesioni alla gara è stato possibile anche con il notevole afflusso dei partecipanti al "Graffiti" tricolore di regolarità, 35 al via. La vittoria, dopo ben 93 rilevamenti sulla strada su due giorni di sfide, è andata alla Fiat Ritmo 130 Abarth con i colori della Scuderia "del Grifone" di Genova, portata in gara da Marco Gandino e Carlo Merenda.

Alto il numero di nazioni rappresentate, migliaia le presenze al seguito dell'evento, mediamente si registrano nel numero di 8.000 circa nei giorni di gara.



