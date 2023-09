A Fnec talk musicale con Malika Ayane e Colapesce Dimartino

Ci sono anche Malika Ayane, il duo Colapesce Dimartino, Fasma e l'Accademia Bizantina tra gli ospiti della 5/a edizione del Festival nazionale dell'Economia civile che si svolge a Firenze dal 28 settembre all'1 ottobre.

La manifestazione, promossa da Federcasse e Confcooperative, organizzata e progettato con Next, con la collaborazione di Sec e il contributo di Fondosviluppo, vuole cercare una risposta di 'economia civile' agli shock e alle sfide globali nell'era delle grandi trasformazioni sociali.

Il 29 settembre alle 21:30 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio in programma 'L'Arte della meraviglia', con l'esibizione dell'Accademia Bizantina. Alla serata interverrà anche il cantautore Fasma. Il 30 alle 21:30 in Palazzo Vecchio appuntamento, a ingresso gratuito, con 'Artisti per la sostenibilità', talk musicale per promuovere l'economia civile e lo sviluppo sostenibile attraverso il linguaggio dell'arte e della musica con Stefano Massini, Malika Ayane, Colapesce Dimartino. Per Malika Ayane "è "necessario ripensare i modelli economici attraverso le piccole rivoluzioni che partono dal basso, in modo da trasmettere alle generazioni future nuove forme di economia sostenibile che abbiano un impatto concreto nella realtà quotidiana". "L'etimologia di 'economia' ci porta a 'conduzione della casa' - osserva Massini -. Ecco perché l'economia è qualcosa di civile e profondamente legato alle scelte quotidiane di ognuno di noi. Siamo, perciò, liberi e responsabili di creare un'economia migliore, perché l'etimologia della parola 'economia' ci deve far capire come questa non sia fatta di massimi sistemi, ma di scelte portate avanti dai singoli". Per Colapesce Dimartino "i tempi ci fanno capire come la nostra vita, sia economica che sociale, vada ripensata e incontri come quello del Festival nazionale dell'Economia civile ci possono sicuramente aprire la mente verso un nuovo modo di vedere le cose". Gli artisti ospiti riceveranno il premio di Ambasciatori dell'Economia civile, per sensibilizzare, attraverso la musica, le persone e le future generazioni ai temi dell'economia civile e una copia della Carta di Firenze per la musica, stilata dal comitato promotore di Fnec.



