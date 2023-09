Sfilata reparti Marina e associazioni per raduno marinai a Pisa

Si è concluso oggi con la parata dei reparti della Marina militare e delle diverse sezioni italiane ed estere dell'Associazione nazionale dei marinai d'Italia il raduno nazionale che si è svolto a Pisa per tutta la settimana: tante le persone in festa nel centro della città. Alla cerimonia, alla presenza del sottosegretario alla difesa, Matteo Perego di Cremnago, del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo e del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, hanno partecipato le autorità civili e militari cittadine e regionali.

Per Perego, "la cultura del mare che appuntamenti come questo tramandano da decenni è un insegnamento di cui la nostra patria ha un grande bisogno perché il marinaio è da sempre a disposizione del prossimo a cominciare da coloro che sono meno fortunati di noi". "Il raduno nazionale dei Marinai d'Italia - ha concluso Conti - è stato una festa e l'occasione per tornare a collegare la nostra antica storia e tradizione con il mare".





