Un incendio boschivo, definito importante dalla Protezione civile regionale, è scoppiato intorno alle 12.20 sulle colline di Buti, in località Quadonica.

Per il forte vento di nord-est le fiamme molto alte si sono rapidamente propagate alla pineta. La sala operativa regionale ha disposto l'invio di numerose squadre di volontariato antincendio boschivo e mezzi aerei.

Al momento non si hanno notizie di abitazioni minacciate.





