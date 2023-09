Empoli: Andreazzoli, nostra vittoria cercare gol fino alla fine

"Nel pre-gara avevamo parlato dell'obiettivo che volevamo e l'abbiamo raggiunto.

Abbiamo vinto la nostra partita: dopo la sbandata dovuta al gol subito, è stata quella di reagire e cercare di trovare il risultato con ogni maniera. Punti non ne abbiamo presi e ci accontentiamo dell'obiettivo raggiunto". Così l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta con la capolista al Castellani. Il tecnico non parla di singoli: "Noi dobbiamo ragionare in previsione di diventare un organico, che possa anche non avere scintille, ma avere tante possibilità di interpretazioni e di soluzioni. Ma vanno trovate di squadra.

Siamo consapevoli di questo e andiamo avanti cercando di affidarci a quello che ci può sostenere".



