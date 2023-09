All'Ospedale Apuane torna l'ironia di Dario Vergassola

Continua la stagione solidale dell'associazione 'Donatori di musica' all'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara). Lunedì 25 settembre alle ore 17, nella sala policonfessionale del Noa, il comico e presentatore Dario Vergassola, un caro amico dei 'Donatori di musica' si spiega, torna a regalare la sua ironia ai pazienti e agli operatori sanitari dell'oncologia apuana.

"E' la terza volta che Dario Vergassola viene a trovarci - sottolinea il direttore della struttura Andrea Mambrini - , complice anche la sua vicinanza a questi luoghi. Lo fa sempre con grande generosità ed entusiasmo e per questo noi gli siamo infinitamente grati".

Nel corso della sua performance all'ospedale Apuane Vergassola presenterà il suo ultimo libro 'Storie vere di un mondo immaginario', una raccolta di cinque racconti ambientati nelle Cinque terre, in cui si narra di un mondo alla rovescia in cui gli animali e le sirene parlano: si lamentano dell'uomo, lo sfidano e lo contrastano.



