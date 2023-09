Fiorentina senza Nico Gonzalez a Udine, c'è Bonaventura

Manca Nico Gonzalez fra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani a Udine: come previsto l'attaccante argentino è stato escluso in seguito alla dolorosa botta fra addome e anca rimediata giovedì nel corso della gara Genk-Fiorentina di Conference League. Per la squadra viola si tratta della prima volta senza il suo capocannoniere, quattro reti finora in sette partite disputate tutte da titolare.

In compenso il tecnico, che in questa vigilia non parlerà neppure ai canali ufficiali del club, ritrova Jack Bonaventura lasciato a riposo in coppa per un problema al costato subito con l'Atalanta, e Jonathan Ikoné per la prima volta convocato dopo un mese di stop per un infortunio subito in agosto durante un'amichevole con il Newcastle.

Ecco la lista completa: Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo, Duncan, Ikone, Infantino, Kayode, Kouamé, Maxime Lopez, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil e Terracciano.



