Calcio: Andreazzoli, Inter test per capire livello dell'Empoli

"Ho visto molta partecipazione, curiosità fra i ragazzi. Spero di averne suscitata anche io, con le proposte. Il tempo è poco, però siamo fiduciosi. Ne avremo molto di tempo". Ha esordito così Aurelio Andreazzoli alla vigilia del suo quarto ritorno in campo con l'Empoli, la sfida con l'Inter. "I nerazzurri esprimono un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per dire quanto è forte l'Inter - ha spiegato l'allenatore -.

Abbiamo l'occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo".

"Domani c'è una partita che ci impegna molto fisicamente e mentalmente, quindi penso solo a quella e non alla settimana piena che ci attende - ha proseguito -. Abbiamo un bel gruppo di lavoro, anche doppio in certi ruoli. A volte sei disturbato quando hai l'infrasettimanale ma in questo caso sono contento perché posso verificare il gruppo".

"Il modulo? Mi faccio molte domande, vediamo un po' domani.

Abbiamo lavorato sui concetti, sui principi, non è il sistema o la posizione in campo di un singolo a fare la differenza. Ci sono altre cose che sono estremamente più importanti". Quanto al pronostico con l'Inter "intanto giochiamo, se la mettiamo sul piano della qualità i numeri possono essere realistici, ma se la mettiamo sotto l'aspetto dell'umanità entrano altri fattori su cui noi puntiamo fortemente. Da qui in avanti dobbiamo puntare su quello. Vogliamo il confronto con quelli più bravi. I ragazzi idem, per darsi un livello".



