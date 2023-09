Sisma Marradi: 60 edifici lesionati ma verifiche ancora in corso

Sono circa 60, ma le verifiche sono ancora in corso ed il dato è destinato ancora a salire, gli edifici, pubblici e privati, lesionati dal sisma 4.9 che lo scorso 18 settembre ha interessato il territorio del Mugello, al confine con l'Emilia Romagna, con epicentro a Marradi (Firenze).

Proprio a Marradi il sindaco Tommaso Triberti spiega che "la situazione è in ancora evoluzione, le verifiche sono in corso e il dato non è definito, a ora sono una quarantina gli edifici lesionati. In altri edifici magari le persone sono già uscite ma bisogna certificare il danno". Per gli immobili più danneggiati saranno emesse apposite ordinanze per l'inagibilità, sia parziale che totale, "mentre ci sono edifici con lesioni minori che non richiedono ordinanze". Nella confinante Palazzuolo sul Senio (Firenze), sottolinea il sindaco Gian Piero Moschetti, "i sopralluoghi sono ancora in corso, a ora abbiamo quattro edifici pubblici lesionati, e anche la sede del Comune ha un piano lesionato, il terzo. I lavori antisismici sarebbero dovuto partire a ottobre. A stamattina ci sono anche cinque edifici privati lesionati e sono previste verifiche in tre chiese più periferiche. Alla fine della giornata penso che il conto degli edifici lesionati arriverà a quota 15-16".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA