In bici con 3 panetti hashish nello zaino, arrestato a Firenze

E' stato notato ieri mattina girovagare nei pressi dei giardini della Fortezza da Basso di Firenze, con uno zaino sulle spalle e in sella ad una bicicletta, salvo poi accelerare quando avrebbe visto i carabinieri. L'uomo, un trentenne di origine marocchina, irregolare in Italia, è stato poi arrestato dopo un breve inseguimento: nello zaino aveva, si spiega dall'Arma, 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 250 grammi. Sequestrati anche 570 euro in banconote di piccolo taglio.

Il trentenne era già noto alle forze dell'ordine: il 30 agosto era già stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di droga, lo stesso reato che gli è stato contestato ieri.





