Fresu e Uri Caine suonano in Duomo Firenze per Musicus concentus

Dal recital di piano solo alla migliore scena jazzistica contemporanea, dall'elettronica fino a innovative incursioni nella musica classica. E' quanto propone la nuova stagione musicale del Musicus Concentus, al via il 28 settembre, che quest'anno ha in cartellone anche un evento speciale nel Duomo di Firenze: il 26 ottobre Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Uri Caine e I Virtuosi Italiani suoneranno nella Cattedrale. Un concerto di impatto emotivo e scenografico, spiegano gli organizzatori, con le sezioni dell'ensemble e i solisti che entreranno in scena da direzioni diverse del Duomo.

Nel cartellone del Musicus concentus torna poi, per il quarto anno consecutivo, 'I Poeti del piano solo', festival dedicato al recital di piano solo che porteranno, nella sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze il franco-israeliano Yaron Herman, pianista e compositore di livello mondiale (28 settembre). In programma anche la settima edizione di 'A Jazz Supreme' con sei tra i progetti più interessanti della scena jazzistica italiana e internazionale. Tutti i concerti si svolgono in Sala Vanni, in piazza del Carmine a Firenze, fatta eccezione per l'appuntamento di chiusura programmato al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. A ottobre prenderà poi avvio 'Note', un'iniziativa tutta nuova scaturita dalla collaborazione tra Musicus concentus e l'associazione Ideerranti, che punta a coniugare note e parole, lettura e musica, attraverso l'incontro con scrittori e cultori della musica. Chiudono il programma il londinese Dylan Henner (30 novembre), Jazz Prime, la due giorni (il 24 e 25 novembre) dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano e My Generation con sei appuntamenti.



