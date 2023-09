Aci, Ruote nella Storia visita Rocca di Montemurlo

Ruote nella Storia torna in Toscana, nella provincia di Prato, il 23 settembre a Montemurlo.

Il territorio ospita la sua terza edizione della manifestazione a scopo turistico-culturale, anche in questa occasione in collaborazione dell'Automobile Club di Prato presieduto da Federico Mazzoni e diretto da Claudio Bigiarini.

"Siamo arrivati alla terza edizione - sottolinea Bigiarini - Prato è una piccola Provincia ma con diversi luoghi da scoprire.

Partiremo dalla piazza del Comune davanti all'affascinante palazzo Pretorio dalla ricca storia. Si proseguirà verso Montemurlo quasi al confine con la provincia di Pistoia e lì, dopo un riordino, ci saranno le due mini prove di regolarità una in salita verso la Rocca e una in discesa dopo la visita alla Rocca e i suoi giardini. La sosta per il pranzo sarà alla Taverna della Rocca posto molto panoramico. Anche le premiazioni saranno un bel momento, perché oltre a premiare gli equipaggi che avranno partecipato alla mini prova di regolarità, premieremo anche quest'anno gli equipaggi che parteciperanno alla sfida dei 'meglio abbinati' (come vestiario) alle loro auto".

Un viaggio che permetterà a tutti gli equipaggi partecipanti di conoscere e condividere alcune delle ricchezze patrimoniali offerte dalla Regione Toscana, come il Castello di Montemurlo, situato sulla sommità del colle e protetto da piante secolari. È conosciuto come la Rocca ed è il fulcro del sistema di fortificazione di tutto il castello, inserito tra le 'Meraviglie d'Italia' in occasione delle iniziative per il 150° dell'Unità d'Italia.

Protagoniste dell'evento le auto storiche, simbolo di evoluzione tecnica e tecnologica nel campo del motorismo. Tra le tante, circa 30, una Porsche 356 del 1959, una Chevrolet corvette del 1959, una Triumph TR del 1957 e una Lancia Delta del 1992. Da segnalare la novità 2023: la possibilità di cimentarsi in alcune prove di avvio alla "Regolarità", che premieranno i migliori equipaggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA