A Firenze mostra giochi con pezzi unici per i 100 anni di Dreoni

La Barbie sopravvissuta all'alluvione del '66; una collezione di sette pezzi unici di peluche Trudi, e una copia di Monopoli degli anni '50 con segnalini originali anteguerra e cartellini fatti a macchina da scrivere, nel 1944, su cartone di fortuna quando la Editrice Giochi era sfollata. Sono alcune delle rarità in mostra a Firenze per festeggiare i 100 anni del negozio di giocattoli Dreoni di via Cavour, nel centro storico. Una rassegna sul giocattolo d'epoca e una festa alla Galleria delle Carrozze di Firenze (7-8 ottobre) per celebrare il punto vendita, riferimento per generazioni di bambini.

La mostra 'La città che gioca: 100 anni di giocattoli a Firenze' è in programma dal 25 settembre al 14 ottobre con una collezione di giocattoli d'epoca e vintage, oltre a giochi iconici che hanno segnato periodi storici. Si tratta, è stato spiegato, in gran parte di pezzi unici, provenienti dall'archivio Dreoni, da collezioni private come quella di Ida Sello di Udine, dall'Archivio italiano dei giochi, da Florence Toy museum, dal museo del Giocattolo e di Pinocchio, dal museo del Figurino storico di Calenzano (Firenze). L'esposizione impegna tutte le vetrine del negozio che si affacciano su via Cavour, ma coinvolge anche brand del settore giocattolo che proporranno attività di gioco e laboratori per bambini. Tra i pezzi storici in mostra ci sono anche la pista elettrica ispirata a Goldfinger; i giochi che hanno fatto la storia della Quercetti; il cicciobello Angelo Negro; l'auto Bing, rarissimo modello di grandi dimensioni (circa 40 cm) di auto litografata con carica a molla e pilota. E ancora, il computer vintage Vic-20 Colour Commodore e il modellino da collezione in edizione limitata Fiat 238 Dreoni in scala 1:43.



